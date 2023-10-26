Врач раскрыл, как отличить осеннюю аллергию от ОРВИ по соплям

Аллергия может проявляться не только в весенне-летний период, но и осенью. В это время из-за опавших листьев образуется много плесени, она то и вызывает реакцию, рассказал врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус радио Sputnik. Однако, по словам медика, осеннюю аллергию можно не заметить, спутав её с ОРВИ.

"Аллергические проявления — это в основном ринорея, то есть насморк, заложенный нос и красные глаза. А при вирусных и инфекционных заболеваниях, которые распространены осенью, есть ещё интоксикация, то есть наличие температуры, ломоты в суставах и общего дискомфорта. При аллергии температура бывает крайне редко", — добавил Андрей Продеус.

Медик отметил, что отличить болезни друг от друга можно по содержимому носа. Он уточнил, что при аллергии течёт жидкая "вода", а при инфекциях выделения беловато-желтоватого или зеленоватого оттенка. Медик порекомендовал при заложенности носа и покраснении глаз обращаться к врачу.