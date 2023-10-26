Учёный объяснил, для чего вирус оспы продолжают хранить в разных уголках планеты

Вирус оспы мог сохраниться в некоторых могильниках и в лабораториях Атланты и Новосибирска, сообщил "Газете.ru" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков. Он отметил, что патоген может храниться и в других исследовательских центрах Америки, России, Китая и Великобритании.

По мнению эксперта, сохраняют его из-за военной ценности. Специалист уточнил, что вирус является одним из потенциальных вариантов биооружия.

"Всеми развитыми странами, которые так или иначе имеют биологические службы при Министерстве обороны, вирус оспы считается одним из потенциальных инструментов биологического оружия", — отметил Волчков.

Вирусолог рассказал, что раньше стоял вопрос об уничтожении вируса, но после отчёта о создании синтетического патогена оспы лошадей, который был представлен на закрытом заседании консультативного комитета по натуральной оспе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве в 2016 году, стало ясно, что это момент не столь принципиальный.