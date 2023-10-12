Вирусолог разоблачил фейк о новом штамме CoViD, заражающем только больных и привитых

Распространяемая в соцсетях информация о новом штамме коронавируса с названием "саперолог", которым могут заразиться только больные и привитые, неверна. Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов для специального проекта Ura.ru и "Лапша медиа" по разоблачению фейковых новостей.

В сообщении, которое появилось во многих пабликах, говорится, что новый вариант вируса "саперолог" более устойчив к вакцинам, чем его предшественники, поэтому в зоне риска именно вакцинированные жертвы. Странное название — первый звоночек. Один из новых штаммов коронавируса называется "пирола". А вот о "саперологе" профессор Чепурнов ничего не знает. Похоже, авторы вброса не расслышали название.

"Нет, не слышал [об этом штамме]", — цитирует агентство профессора.

Вирусолог объяснил, что сейчас штамм "пирола" ещё не изучен как следует, чтобы можно было делать заявления о том, кого именно он заражает в первую очередь. Кое-какая информация появляется, но зачастую доходит до нас в преувеличенных формах, поэтому выводы делать рано. Профессор добавил, что не знает, что могло лечь в основу таких слухов о "пироле" и кто их распускает. Сам он подобных публикаций не встречал.

Ранее информацию о новом штамме коронавируса опубликовали Роспотребнадзор и Йельский университет. Однако и в публикациях этих организаций содержится только информация о том, что новый вариант опасен. А вот о том, что "пиролой" могут заразиться только больные и привитые, там ничего не сказано.