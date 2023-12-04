Усмотрели угрозу: В Латвии хотят запретить салюты на Новый год в полночь по Москве

В Огрском крае Латвии местные власти планируют на законодательном уровне запретить запускать салюты в регионе в Новый год по московскому времени. Соответствующий законопроект появился на сайте краевого самоуправления.

В нём говорится, что местные жители начинают запускать салюты уже в 23:00 31 декабря (00:00 по мск. — Прим. Лайфа), а это, по мнению авторов проекта нормативно-правового акта, говорит о стремлении определённой группы выразить поддержку России. Подобное поведение, как предполагают законотворцы, может представлять "угрозу национальной безопасности".

Текст документа предлагает разрешить жителям Огрского края использовать пиротехнику в регионе в строго отведённые часы — с 00:00 31 декабря по 01:00 1 января по местному времени. В случае нарушения этих положений закон предусматривает административную ответственность и штраф от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро для юридических лиц.