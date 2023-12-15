"Не поёт аж с 1986 года": Друг Градского поделился шокирующим разоблачением о Пугачёвой

Близкий друг певца и поэта Александра Градского, писатель Евгений Додолев, поделился воспоминаниями о своих беседах с музыкантом. В частности, Додолев вспомнил "потрясающую" историю, касающуюся Аллы Пугачёвой.

По словам писателя, весной 2020 года у них с Градским зашёл разговор о Пугачёвой. Тогда артист заявил, что Примадонна потеряла возможность полноценно петь с 1986 года.

"Он тогда сказал, что самое потрясающее в истории Примадонны, что Алла не поёт аж с 1986 года. Дословно: "На связках у неё узлы. Она не может петь. У неё диапазон — одна октава", — приводит слова Додолева aif.ru.

Писатель добавил, что Пугачёва часто отменяла концерты из-за плохого самочувствия. Кроме того, она принимала участие в съёмках в пяти-шести местах в окружении толпы, после чего кадры десятилетиями монтировались для создания впечатления, что певица якобы много выступает.