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15 декабря, 13:57

"Не поёт аж с 1986 года": Друг Градского поделился шокирующим разоблачением о Пугачёвой

Писатель Додолев: Градский заявил, что Пугачёва не поёт с 1986 года

Близкий друг певца и поэта Александра Градского, писатель Евгений Додолев, поделился воспоминаниями о своих беседах с музыкантом. В частности, Додолев вспомнил "потрясающую" историю, касающуюся Аллы Пугачёвой.

По словам писателя, весной 2020 года у них с Градским зашёл разговор о Пугачёвой. Тогда артист заявил, что Примадонна потеряла возможность полноценно петь с 1986 года.

"Он тогда сказал, что самое потрясающее в истории Примадонны, что Алла не поёт аж с 1986 года. Дословно: "На связках у неё узлы. Она не может петь. У неё диапазон одна октава", — приводит слова Додолева aif.ru.

Писатель добавил, что Пугачёва часто отменяла концерты из-за плохого самочувствия. Кроме того, она принимала участие в съёмках в пяти-шести местах в окружении толпы, после чего кадры десятилетиями монтировались для создания впечатления, что певица якобы много выступает.

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Ранее Лайф писал, что певицу Аллу Пугачёву во время её недолгого возвращения в Россию 2 ноября около часа опрашивали псковские пограничники. Сама исполнительница пожаловалась им на тяжёлую жизнь за границей.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Ян Поланин
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