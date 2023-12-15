Пугачёва пожаловалась российским пограничникам на тяжёлую жизнь за границей
Mash: Пугачёву час опрашивали пограничники во время её возвращения в РФ 2 ноября
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певицу Аллу Пугачёву во время её недолгого возвращения в Россию 2 ноября около часа опрашивали псковские пограничники. Об этом сообщает Mash, публикуя фото с места. На них Примадонна сидит в одном из кабинетов в белой шубе и разговаривает по телефону.
По данным телеграм-канала, на таможне у артистки уточняли цели приезда и как долго она планирует находиться в стране. Отмечается, что певица была вежлива, однако сильно переживала, что её не пропустят на родину. Чтобы успокоиться, Пугачёва постоянно говорила. Так, она пожаловалась на тяжёлую жизнь за границей как в ментальном, так и в материальном аспектах. Кроме того, певица рассказывала, как вдали от России поживают её дети и муж — юморист Максим Галкин*.
После опроса народная артистка СССР достала из сумки несколько своих портретов, расписалась и отдала пограничникам на память.
Как сообщал Лайф, Пугачёва уехала из России в Израиль вместе с семьёй после начала СВО. При обострении палестино-израильского конфликта она перебралась на Кипр. Там её здоровье стало ухудшаться. В одном из магазинов Примадонна даже пожаловалась продавцу, что её ноги отекают каждый день, поэтому ей приходится покупать обувь на размер побольше. В ноябре артистка временно вернулась на родину, в замок в подмосковной деревне Грязь, выставленный на продажу, и даже успела записать песни в Твери. В декабре появилась информация о возможном переезде Пугачёвой с Кипра в другую страну. Галкин* обмолвился в соцсетях, что артистка решила съездить в Лондон, чтобы повидаться с подругами. По словам юмориста, жена называет новую заграничную жизнь голожопингом.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.