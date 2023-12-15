Пугачёва пожаловалась российским пограничникам на тяжёлую жизнь за границей

Певицу Аллу Пугачёву во время её недолгого возвращения в Россию 2 ноября около часа опрашивали псковские пограничники. Об этом сообщает Mash, публикуя фото с места. На них Примадонна сидит в одном из кабинетов в белой шубе и разговаривает по телефону.

По данным телеграм-канала, на таможне у артистки уточняли цели приезда и как долго она планирует находиться в стране. Отмечается, что певица была вежлива, однако сильно переживала, что её не пропустят на родину. Чтобы успокоиться, Пугачёва постоянно говорила. Так, она пожаловалась на тяжёлую жизнь за границей как в ментальном, так и в материальном аспектах. Кроме того, певица рассказывала, как вдали от России поживают её дети и муж — юморист Максим Галкин*.