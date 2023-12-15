Сбежавший в США внук Пугачёвой внезапно объявился в Казахстане

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков внезапно объявился недалеко от России — в Казахстане. Как долго он пробудет на территории страны, он не уточнил, однако заявил, что прибыл туда для съёмок некоего фильма.

Никита Пресняков сделал селфи у бассейна в Казахстане. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / npresnyakov

На странице в социальной сети Пресняков-младший опубликовал фото из бассейна в халате и подписал, что находится в командировке в Казахстане. Также певец обрадовал подписчиков новостью о том, что он вышел из режима "обросшего дровосека" и наконец подстригся.

Подстриженный и отдохнувший Пресняков отправился на конкурс "Мисс Казахстан – 2023", который проходил во Дворце Республики в Алма-Ате. Он опубликовал снимок в социальной сети с мероприятия, где объяснил причину своего визита в страну.

"Вы не подумайте, я приехал в кино сниматься, и это наша первая локация", — подписал Пресняков.