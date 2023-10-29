Сбежавший в США внук Пугачёвой кричит от страха

Уже год как сбежавший в Соединённые Штаты Никита Пресняков только и делает, что не знает, куда себя деть. Как сообщает kp.ru, внук Аллы Пугачёвой, находясь вдали от родины, очень скучает и использует любую возможность пощекотать себе нервы.

По данным издания, в России у сына Кристины Орбакайте была постоянная работа, а в США он перебивается случайными заработками. Певец не скрывает, что ему скучно, и всячески пытается разнообразить свою жизнь острыми ощущениями.

Так, недавно он хвастался тем, что покатался на мини-байках в пустыне, после чего занялся скалолазанием. А на днях Пресняков-младший по случаю грядущего Хэллоуина решил посетить Дом ужасов. Внук Примадонны заранее знал, как его будут пугать, но всё равно пару раз закричал.

"Несмотря на это, он несколько раз очень сильно испугался. В панике Пресняков даже пару раз закричал", — говорится в публикации.