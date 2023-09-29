Уехавший в США внук Пугачёвой испугался, что его хочет взорвать уточка в костюме Джокера

Обосновавшегося в Соединённых Штатах российского певца Никита Преснякова довела до белого каления маленькая резиновая уточка. Об инциденте внук Аллы Пугачёвой рассказал на своей странице в Instagram*.

Как пояснил Пресняков-младший, он оставил свой внедорожник на парковке возле торгового центра, а когда вернулся, то обнаружил, что к ручке двери кто-то прикрепил маленькую уточку в костюме Джокера. Несмотря на безобидность резиновой игрушки, внук Пугачёвой не на шутку испугался.

"Здесь можно ожидать чего угодно. Может, появился какой-нибудь подражатель Джокера, который делает маленькие бомбочки из уток? Короче, я запараноил, сел через пассажирскую дверь, резко дёрнул водительскую дверь, чтобы уточка улетела", — поделился с подписчиками Никита.

Уточка, которая не на шутку испугала Никиту Преснякова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / npresnykov

Позже он выяснил, что резиновая уточка — это традиция среди водителей внедорожников в Штатах. Внуку Пугачёвой надо было всего лишь взять её и через какое-то время оставить на двери другого автомобиля.

Ранее Лайф писал, что Никита Пресняков уехал из России ещё 24 сентября 2022 года. Он уже был замечен на вечеринке в ночном клубе Лос-Анджелеса, где весело проводил время. Также СМИ сообщали, что артист выставил на продажу любимую дачу Примадонны в подмосковной деревне Бережки. За трёхэтажный коттедж площадью 800 квадратных метров Никита Пресняков хочет получить 225 миллионов рублей.