Портниха выдала неизлечимую болезнь Пугачёвой, которая обострилась на Кипре Портниха Пугачёвой назвала "подагру с молодости" причиной боли в ногах у певицы 13 декабря, 14:27 Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Проживающая на Кипре Алла Пугачёва чувствует жуткие боли в ногах, которые преследовали её всегда, но после отъезда из России усилились. Об этом MK.ru рассказала портниха артистки Любовь Аксёнова, которая участвовала в организации её концертов.

"Она же на каблуках работала! Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости — это тяжёлая штука", — пояснила собеседница издания.

По её словам, Пугачёва мало кому рассказывала о проблемах со здоровьем, она часто в гримёрке молча "плюхалась в кресло, ноги на столик", чтобы снять отёки и боль в ногах. Певица обращалась к врачам, но облегчение было непродолжительным. Ей прописывали мази, обёртывания, которые временно снимали неприятные ощущения.

"У неё даже обувь была разных размеров: на одной ноге — один размер, на второй — другой. Так ей было легче", — добавила портниха.

Напомним, Пугачёва уехала из России в Израиль вместе с семьёй после начала СВО. После обострения палестино-израильского конфликта она перебралась на Кипр. Там её здоровье продолжило ухудшаться. В одном из магазинов Примадонна пожаловалась продавцу, что её ноги отекают каждый день, поэтому ей приходится покупать обувь на размер побольше.

Авторы Татьяна Миссуми