Раскрыта новая "родина" Пугачёвой, куда она уедет с семьёй после Нового года Знакомый Пугачёвой сообщил, что певица собирается переехать с семьёй в Лондон 13 декабря, 12:45 Алла Пугачёва. Обложка © LIFE / Дмитрий Киселёв

Певица Алла Пугачёва, сбежавшая из России после начала спецоперации в Израиль, а потом на Кипр, вновь хочет сменить место жительства и переехать с семьёй в Лондон. Об этом kp.ru рассказал приятель артистки.

По его словам, 74-летняя Пугачёва стала плохо чувствовать себя в жарком климате и у неё обострились проблемы с сердцем, что и стало причиной поиска новой "родины". Певица в конце ноября уже посетила британскую столицу, куда, по словам своих детей, отправилась ради "вечеринки с подружками".

"Поездка в Лондон действительно состоялась. Но там Пугачёва занималась не вечеринками, а подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников", — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что Пугачёва давно хотела, чтобы её дети — Гарри и Лиза — учились в Лондоне. Тем более что там долгое время живёт внук артистки Дени Байсаров. У молодого человека есть своя квартира в столице Британии, которую он получил в подарок от отца, предпринимателя Руслана Байсарова.

Знакомый Пугачёвой уверен, что это была полностью её инициатива выбрать для проживания именно Великобританию. Примадонна с советских времён мечтала уехать туда вместе с дочерью и даже получала приглашение сыграть в британском мюзикле "Шахматы", но её якобы не отпустили из СССР.

Ранее Лайф уже писал о возможном переезде Пугачёвой с Кипра в другую страну. Её муж Максим Галкин* обмолвился в соцсетях, что артистка решила съездить в Лондон, чтобы повидаться с подругами. Сама певица предпочитает хранить молчание о своих планах.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми