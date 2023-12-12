Филипп Киркоров вспомнил, из-за чего в своё время женился на Пугачёвой, и дело не в любви
Все мы помним жгучий и полный страсти роман Примадонны и поп-короля российской эстрады. Некоторые даже верят, что их любовь — пример. Но знаете ли вы, что Филипп позвал Аллу замуж не из-за влюблённости, а по иной причине.
Киркоров раскрыл тайну, почему в 1994 году женился на Алле Пугачёвой. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов / Вячеслав Прокофьев
Те, кто постарше, помнят, какой восторг вызвала неожиданная свадьба Киркорова и Пугачёвой в 1994 году. И одновременно много сплетен. Недавно Филипп Бедросович поделился своими воспоминаниями о бывшей жене. Удивительно, но, несмотря на развод, экс-супруги сумели сохранить между собой тёплые чувства. Поэтому гадости друг о друге не говорят принципиально.
Однако интересна и причина, почему Киркоров в своё время сделал Алле предложение. Вы думаете это из-за большой любви? А вот и нет! На деле всё оказалось иначе...
Киркоров раскрыл тайну молодости: вот почему он женился на Алле Пугачёвой. Фото © ТАСС / Александр Жудро
Как вспоминает сам король российской эстрады, побудила к действию песня Примадонны "Сильная женщина плачет у окна", точнее клип, который показали в "Голубом огоньке" как раз в ночь с 1993 на 1994 год.
По рассказам Киркорова, пишет "Царьград", исполнение Аллы Борисовны тронуло его за душу. Он почувствовал, что больше всего на свете хочет жениться на Пугачёвой.
"Тебя ведь никто никогда не полюбит так, как я полюблю. А потом думаю: "Может, Пугачёвой сделать предложение?" И сделал, наглая рожа", — вспоминает Филипп.
"Наглая рожа": Киркоров вспомнил, какая песня Аллы Пугачёвой запала ему в душу. Фото © ТАСС / Алексей Белкин
Уж не знаем, какие чувства на тот момент питала Пугачёва к артисту, но сразу же ответила "да" на такое спонтанное, но очень искреннее предложение. В браке Примадонна и "Примадон" состояли целых 11 лет. Однако из-за измен и недопонимания развелись. Как рассказывали артисты потом, начинающийся роман Аллы с тогда ещё юным юмористом и её теперь нынешним мужем тут ни при чём.
Напомним, что недавно появились слухи, будто Киркоров тайно женился. Он вышел на ковровую дорожку с кольцом на безымянном пальце. До этого артист признавался, что нашёл женщину мечты, с которой счастлив и строит семью. Именно из-за юной пассии поп-певец плотно занялся изменением внешности: похудел и сменил имидж.