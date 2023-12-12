Филипп Киркоров вспомнил, из-за чего в своё время женился на Пугачёвой, и дело не в любви

Те, кто постарше, помнят, какой восторг вызвала неожиданная свадьба Киркорова и Пугачёвой в 1994 году. И одновременно много сплетен. Недавно Филипп Бедросович поделился своими воспоминаниями о бывшей жене. Удивительно, но, несмотря на развод, экс-супруги сумели сохранить между собой тёплые чувства. Поэтому гадости друг о друге не говорят принципиально.

Однако интересна и причина, почему Киркоров в своё время сделал Алле предложение. Вы думаете это из-за большой любви? А вот и нет! На деле всё оказалось иначе...

Киркоров раскрыл тайну молодости: вот почему он женился на Алле Пугачёвой. Фото © ТАСС / Александр Жудро

Как вспоминает сам король российской эстрады, побудила к действию песня Примадонны "Сильная женщина плачет у окна", точнее клип, который показали в "Голубом огоньке" как раз в ночь с 1993 на 1994 год.

По рассказам Киркорова, пишет "Царьград", исполнение Аллы Борисовны тронуло его за душу. Он почувствовал, что больше всего на свете хочет жениться на Пугачёвой.

"Тебя ведь никто никогда не полюбит так, как я полюблю. А потом думаю: "Может, Пугачёвой сделать предложение?" И сделал, наглая рожа", — вспоминает Филипп.

"Наглая рожа": Киркоров вспомнил, какая песня Аллы Пугачёвой запала ему в душу. Фото © ТАСС / Алексей Белкин