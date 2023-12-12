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12 декабря, 08:58

Больше не Маша: Распутина решила сменить имя

Маша Распутина решила сменить имя и фамилию

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская певица Маша Распутина захотела сменить своё сценическое имя и решила теперь выступать под настоящим — Алла Агеева. Об этом сообщает сайт МК.ru.

"Сейчас я, по истечении большого количества времени, хочу вернуть своё доброе имя. В своё время мне пришлось его изменить, потому что Алла уже была на эстраде", — призналась певица.

Артистка рассказала, что стала Распутиной не случайно, она выбрала фамилию семейства, которое проживало на её малой родине, в деревне Уроп. При этом певица призналась, что позже пожалела о том, что отказалась от родного имени, ведь, беря чужое, "энергию чужую берёшь".

"Хотя когда я прочла роман великолепного русского писателя Валентина Распутина, вообще обалдела. Подумала: "Нет, надо с гордостью носить, хорошая фамилия!" — добавила исполнительница песни "Роза чайная".

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В прошлом году Лайф рассказывал, как неизвестные пытались ограбить дом Маши Распутиной накануне Нового года. Преступники ворвались в жилище, когда певицы не было дома. При этом, вероятно, они знали, кому принадлежит особняк, поскольку главные ворота были украшены инициалами Маши Распутиной. Помимо теннисного корта и гостевого домика, в самом коттедже находятся восемь спален с отдельными ванными, спортзал, бассейн с сауной, собственный спа-комплекс и зал для репетиций с театральным занавесом.

Николь Вербер
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