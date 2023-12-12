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Агутину после операции придётся до конца жизни сидеть на специальных препаратах, пишут СМИ

Mash: Агутин будет пожизненно пить разжижающие кровь препараты после операции

12 декабря, 07:50
<p>Леонид Агутин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Леонид Агутин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин будет принимать разжижающие кровь препараты до конца жизни после проведённой операции в столичной клинике из-за оторвавшегося тромба. Об этом пишет Mash.

Певцу сделали в больнице тромбэктомию на сосудах ног. Сейчас музыкант восстанавливается, но, как пояснили врачи, теперь ему предстоит постоянно пить антикоагулянты, разжижающие кровь и блокирующие появление новых тромбов. Сам Агутин признался, что уже чувствует себя хорошо и намерен вернуться к работе, хотя медики советовали ему повременить с концертами.

Концерты под угрозой срыва: Леонид Агутин попал в больницу с серьёзным недугом

Концерты под угрозой срыва: Леонид Агутин попал в больницу с серьёзным недугом

Напомним, 8 декабря Леонид Агутин попал в больницу в Москве. По словам певца, он хотел сделать перед концертом обезболивающую блокаду, так как ему было сложно ходить, но в процессе обследования врачи нашли в ноге блуждающий тромб — сгусток крови, оторвавшийся от стенок кровеносного сосуда. Агутину провели тромбэктомию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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