Агутину после операции придётся до конца жизни сидеть на специальных препаратах, пишут СМИ Mash: Агутин будет пожизненно пить разжижающие кровь препараты после операции 12 декабря, 07:50 Леонид Агутин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин будет принимать разжижающие кровь препараты до конца жизни после проведённой операции в столичной клинике из-за оторвавшегося тромба. Об этом пишет Mash.

Певцу сделали в больнице тромбэктомию на сосудах ног. Сейчас музыкант восстанавливается, но, как пояснили врачи, теперь ему предстоит постоянно пить антикоагулянты, разжижающие кровь и блокирующие появление новых тромбов. Сам Агутин признался, что уже чувствует себя хорошо и намерен вернуться к работе, хотя медики советовали ему повременить с концертами.

Напомним, 8 декабря Леонид Агутин попал в больницу в Москве. По словам певца, он хотел сделать перед концертом обезболивающую блокаду, так как ему было сложно ходить, но в процессе обследования врачи нашли в ноге блуждающий тромб — сгусток крови, оторвавшийся от стенок кровеносного сосуда. Агутину провели тромбэктомию.

Авторы Татьяна Миссуми