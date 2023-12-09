"Отправили на операцию": Агутин вышел на связь из больницы и рассказал, как там оказался

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин вышел на связь с поклонниками и рассказал, почему 8 декабря оказался в больнице. По словам певца, он хотел сделать перед концертом обезболивающую блокаду, так как ему было сложно ходить, но в процессе обследования врачи нашли в ноге блуждающий тромб — сгусток крови, оторвавшийся от стенок кровеносного сосуда и перемещающийся по венозной системе организма.

Если не решить проблему, тромб способен закупорить артерию и привести к серьёзным последствиям, поэтому медики отправили музыканта на операцию. Как уточняет телеграм-канал Mash, Агутину провели тромбэктомию.

"Думал, растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Всё прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!" — написал 55-летний певец в соцсетях, поблагодарив подписчиков за поддержку.