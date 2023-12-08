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8 декабря, 14:20

Концерты под угрозой срыва: Леонид Агутин попал в больницу с серьёзным недугом

Mash: Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве

Известный российский певец Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Как сообщает Mash, помощь медиков ему понадобилась, предположительно, из-за образовавшегося в ноге тромба.

По информации телеграм-канала, 55-летний музыкант пожаловался на сильные боли в конечности и уже в больнице ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Сейчас артист находится в одной из столичных клиник, в ближайшее время ему предстоит длительное лечение. Из-за недуга ближайшие концерты Агутина, которые должны были пройти в Сочи и Дубае, вероятно, будут отменены.

Ранее Лайф сообщал, что композитор Александра Пахмутова попала в больницу с сердечным приступом. Известно, что 94-летняя пианистка сама обратилась к медикам из-за плохого самочувствия.

Жена Боярского ответила на сообщения о госпитализации

Жена Боярского ответила на сообщения о госпитализации

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Наталья Исакова
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