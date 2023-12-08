Концерты под угрозой срыва: Леонид Агутин попал в больницу с серьёзным недугом
Mash: Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве
Известный российский певец Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Как сообщает Mash, помощь медиков ему понадобилась, предположительно, из-за образовавшегося в ноге тромба.
По информации телеграм-канала, 55-летний музыкант пожаловался на сильные боли в конечности и уже в больнице ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Сейчас артист находится в одной из столичных клиник, в ближайшее время ему предстоит длительное лечение. Из-за недуга ближайшие концерты Агутина, которые должны были пройти в Сочи и Дубае, вероятно, будут отменены.
Ранее Лайф сообщал, что композитор Александра Пахмутова попала в больницу с сердечным приступом. Известно, что 94-летняя пианистка сама обратилась к медикам из-за плохого самочувствия.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов