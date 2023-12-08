Концерты под угрозой срыва: Леонид Агутин попал в больницу с серьёзным недугом

По информации телеграм-канала, 55-летний музыкант пожаловался на сильные боли в конечности и уже в больнице ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Сейчас артист находится в одной из столичных клиник, в ближайшее время ему предстоит длительное лечение. Из-за недуга ближайшие концерты Агутина, которые должны были пройти в Сочи и Дубае, вероятно, будут отменены.