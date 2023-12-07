Александра Пахмутова попала в больницу с сердечным приступом
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Композитор Александра Пахмутова попала в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 94-летняя пианистка сама обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. В московской поликлинике врачи поставили предварительный диагноз и вызвали скорую, после чего народную артистку СССР госпитализировали.
Этой осенью Александра Пахмутова похоронила мужа — 17 сентября советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Народный артист Лев Лещенко отметил, что после трагедии артистка держится стойко, она нашла в себе силы обзвонить всех, кто был с ней в трудный момент, и поблагодарить их. Однако в конце сентября стало известно, что Пахмутова впала в сильную депрессию после смерти супруга.
А 9 ноября известной пианистке исполнилось 94 года. С днём рождения народную артистку СССР поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что её творчество пользуется поистине всенародной любовью.