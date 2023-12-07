Композитор Александра Пахмутова попала в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 94-летняя пианистка сама обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. В московской поликлинике врачи поставили предварительный диагноз и вызвали скорую, после чего народную артистку СССР госпитализировали.