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7 декабря, 14:49

Александра Пахмутова попала в больницу с сердечным приступом

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Композитор Александра Пахмутова попала в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 94-летняя пианистка сама обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. В московской поликлинике врачи поставили предварительный диагноз и вызвали скорую, после чего народную артистку СССР госпитализировали.

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Этой осенью Александра Пахмутова похоронила мужа — 17 сентября советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Народный артист Лев Лещенко отметил, что после трагедии артистка держится стойко, она нашла в себе силы обзвонить всех, кто был с ней в трудный момент, и поблагодарить их. Однако в конце сентября стало известно, что Пахмутова впала в сильную депрессию после смерти супруга.

А 9 ноября известной пианистке исполнилось 94 года. С днём рождения народную артистку СССР поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что её творчество пользуется поистине всенародной любовью.

Николь Вербер
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