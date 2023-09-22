Лещенко рассказал, как Пахмутова переживает смерть Добронравова

Композитор Александра Пахмутова, супруга скончавшегося поэта Николая Добронравова, с которым они прожили в браке 67 лет, держится стойко. Она нашла в себе силы обзвонить всех, кто был с ней в трудный момент и поблагодарить их. Об этом kp.ru рассказал народный артист Лев Лещенко, являющийся близким другом семьи. Артист в день похорон находился рядом с Александрой Николаевной весь день, сопровождал от храма, в котором прошло отпевание, до Новодевичьего кладбища.

"Чувствует она себя неплохо. Всем позвонила, поблагодарила, что были рядом с ней в такой трудный день. Держится стойко. Александра Николаевна — большая молодец. Хотя, конечно, ей тяжело — это была удивительная пара", — рассказал Лещенко.

Младший брат Николая Добронравова Дмитрий Николаевич также подтвердил, что Пахмутова держится стойко так как явлляется мужественным человеком. Родственник поэта добавил, что его сын помогает Пахмутовой. Также он напомнил, что 24 сентября будет 9 дней, как не стало Добронравова. По словам Дмитрия Николаевича, сейчас с Пахмутовой живёт помощница по хозяйству, которая была сиделкой при больном Николае Николаевиче.