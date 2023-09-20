Поэта Добронравова проводили в последний путь аплодисментами
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым прошло в Москве
Прощание с Николаем Добронравовым прошло в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Легендарного советского поэта проводили в последний путь аплодисментами. Позже в этот день его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым прошло в Москве. Видео © LIFE
По просьбе родственников церемонию прощания сделали закрытой для прессы. Супруга Добронравова — композитор Александра Пахмутова — присутствовала в зале.
Проститься с поэтом пришли в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, легендарный хоккеист, а ныне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец и музыкант Сергей Пенкин и другие.
Напомним, 17 сентября советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. С 1956 года он был женат на композиторе и народной артистке СССР Александре Пахмутовой, в соавторстве с которой написал множество известных песен. В их числе легендарные композиции "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей" и многие другие. Николай Николаевич будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
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