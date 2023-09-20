Поэта Добронравова проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с Николаем Добронравовым прошло в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Легендарного советского поэта проводили в последний путь аплодисментами. Позже в этот день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Проститься с поэтом пришли в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, легендарный хоккеист, а ныне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец и музыкант Сергей Пенкин и другие.

Напомним, 17 сентября советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. С 1956 года он был женат на композиторе и народной артистке СССР Александре Пахмутовой, в соавторстве с которой написал множество известных песен. В их числе легендарные композиции "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей" и многие другие. Николай Николаевич будет похоронен на Новодевичьем кладбище.