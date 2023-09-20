Юлиан рассказал о подавленном состоянии Пахмутовой, потерявшей Добронравова
Юлиан: Смерть Добронравова стала сильным испытанием для его супруги Пахмутовой
Александра Пахмутова и Юлиан. Обложка © Предоставлено Лайфу
Супруга ушедшего из жизни автора песен Николая Добронравова Александра Пахмутова тяжело переживает утрату мужа. Их брак длился почти 67 лет, а потому смерть поэта стала для народной артистки СССР большим испытанием, заявил в беседе с Лайфом певец Юлиан.
"Александра Николаевна себя чувствует, как чувствовал бы себя любой человек, который потерял свою главную вторую половину. Это человек, с которым она прожила почти 67 лет, и это совершенно были невероятные отношения на моих глазах, я видел эту любовь. Когда смотришь на них, то понимаешь: да, любовь на земле существует. Поэтому чувствует себя она, конечно, очень тяжело, для неё это сильное испытание", — признался музыкант.
Юлиан, Пахмутова и Добронравов. Фото © Предоставлено Лайфу
По словам Юлиана, сейчас Пахмутову поддерживают родственники и врачи, которые дежурят на случай ухудшения состояния композитора. Певец добавил, что тоже утешал вдову словами о бессмертии поэтов, чьи произведения продолжают жить. Впрочем, ободряющие слова слабо действуют на артистку.
"Мы говорили недолго, потому что какие тут могут быть слова утешения, когда человек потерял самого близкого человека. Я выразил соболезнования и сказал, что он всегда будет жить, потому что он великий поэт и вся страна с ней вместе", — отметил исполнитель песен Добронравова, призвав Пахмутову задуматься о своём здоровье.
В завершение певец напомнил, что находился в близких отношениях с семьёй музыкантов. По словам знаменитости, он часто гастролировал и путешествовал с Добронравовым и Пахмутовой, а также праздновал с ними Новый год, 8 Марта и другие события.
Автора песни "Трус не играет в хоккей" не стало 17 сентября. Поэт скончался на 95-м году жизни. Свои соболезнования родным Добронравова выразил ранее и президент России Владимир Путин.