Путин: Николай Добронравов был поистине народным любимцем

"Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас", — говорится в телеграмме с соболезнованиями.

Президент выразил уверенность, что честное, вдохновенное, искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени, поскольку в его произведениях отразились яркие, незабываемые страницы истории великой страны, мечты и стремления людей, их мужество и сила духа, человеческое достоинство.

Напомним, 17 сентября советский и российский поэт-песенник, актёр Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. С 1956 года он был женат на композиторе, народной артистке СССР Александре Пахмутовой, в соавторстве с которой написал множество известных песен. В их числе легендарные композиции "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей" и многие другие. Николай Николаевич будет похоронен на Новодевичьем кладбище.