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17 сентября, 12:02

Захарова заявила, что творчество Добронравова убавило в людях пошлость и равнодушие

Захарова назвала великой потерей смерть поэта Добронравова

Смерть советского и российского поэта-песенника Николая Добронравова стала великой потерей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат считает, что благодаря его творчеству в людях стало меньше пошлости и равнодушия.

"Благодаря его строкам, равнодушия и пошлости в этом мире поубавилось. Сколько людей живут не просто со стихами Добронравова, а во имя реализации этих поэтических строк в жизнь", — написала она в телеграм-канале.

Захарова также процитировала слова из песни "Нежность", которую написали композитор Александра Пахмутова, поэты Сергей Гребенников и Николай Добронравов: "Так же падает листва в садах". Она отметила, что в жизни всё идёт рутинно, и это её неумолимый закон.

Поэтесса Рубальская заявила, что песни умершего Добронравова не забудут никогда

Поэтесса Рубальская заявила, что песни умершего Добронравова не забудут никогда

"И только боль, щемящая, нестерпимая пронзает обыденность осознанием великой потери", — добавила представитель МИД РФ.

Напомним, советский и российский поэт-песенник, актёр Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Он был автором песен "Трус не играет в хоккей", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были" и других. Добронравов написал их в соавторстве со своей женой – композитором, пианисткой Александрой Пахмутовой. Поэта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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