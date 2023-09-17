Захарова заявила, что творчество Добронравова убавило в людях пошлость и равнодушие

Смерть советского и российского поэта-песенника Николая Добронравова стала великой потерей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат считает, что благодаря его творчеству в людях стало меньше пошлости и равнодушия.

"Благодаря его строкам, равнодушия и пошлости в этом мире поубавилось. Сколько людей живут не просто со стихами Добронравова, а во имя реализации этих поэтических строк в жизнь", — написала она в телеграм-канале.

Захарова также процитировала слова из песни "Нежность", которую написали композитор Александра Пахмутова, поэты Сергей Гребенников и Николай Добронравов: "Так же падает листва в садах". Она отметила, что в жизни всё идёт рутинно, и это её неумолимый закон.

"И только боль, щемящая, нестерпимая пронзает обыденность осознанием великой потери", — добавила представитель МИД РФ.