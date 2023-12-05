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Омбудсмена Татьяну Москалькову положили в больницу

Опубликовано 5 декабря 2023, 15:31
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Лайф желает Татьяне Москальковой скорейшего выздоровления. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Лайф желает Татьяне Москальковой скорейшего выздоровления. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

В Москве госпитализировали уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Об этом 68-летняя правозащитница сама сообщила журналистам сайта MK.ru. По словам Татьяны Николаевны, ей предстоит "небольшая операция", но в чём именно будет заключаться медицинское вмешательство, неизвестно.

"Лежу в больнице, под капельницей. Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй", — проинформировала омбудсмен.

Эмир Кувейта попал в больницу
Эмир Кувейта попал в больницу

А ранее Лайф сообщал, что перенёсшего инфаркт Михаила Боярского выписали из больницы. 73-летний артист чувствует себя нормально. Дома главный Д`Артаньян советского кино будет восстанавливать силы, соблюдая назначения врачей.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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