Омбудсмена Татьяну Москалькову положили в больницу
Лайф желает Татьяне Москальковой скорейшего выздоровления. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
В Москве госпитализировали уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Об этом 68-летняя правозащитница сама сообщила журналистам сайта MK.ru. По словам Татьяны Николаевны, ей предстоит "небольшая операция", но в чём именно будет заключаться медицинское вмешательство, неизвестно.
"Лежу в больнице, под капельницей. Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй", — проинформировала омбудсмен.
А ранее Лайф сообщал, что перенёсшего инфаркт Михаила Боярского выписали из больницы. 73-летний артист чувствует себя нормально. Дома главный Д`Артаньян советского кино будет восстанавливать силы, соблюдая назначения врачей.