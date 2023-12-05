Омбудсмена Татьяну Москалькову положили в больницу

В Москве госпитализировали уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Об этом 68-летняя правозащитница сама сообщила журналистам сайта MK.ru. По словам Татьяны Николаевны, ей предстоит "небольшая операция", но в чём именно будет заключаться медицинское вмешательство, неизвестно.