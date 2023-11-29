Эмир Кувейта попал в больницу

Сегодня утром эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован, заявил государственный министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.

"Его высочество госпитализирован сегодня утром после недомогания. Медицинские обследования показали, что состояние его здоровья стабильно", — говорится в сообщении министра, передаёт агентство KUNA.