Эмир Кувейта попал в больницу
Эмир Кувейта госпитализирован из-за недомогания
Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © ТАСС / EPA / NOUFAL IBRAHIM
Сегодня утром эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован, заявил государственный министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.
"Его высочество госпитализирован сегодня утром после недомогания. Медицинские обследования показали, что состояние его здоровья стабильно", — говорится в сообщении министра, передаёт агентство KUNA.
А ранее Лайф сообщал, что экс-замсекретаря Совбеза России Владимира Рубанова экстренно госпитализировали в Москве. Помощь медиков ему понадобилась из-за болей в груди.