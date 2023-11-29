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29 ноября, 10:24

Эмир Кувейта попал в больницу

Эмир Кувейта госпитализирован из-за недомогания

<p>Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © ТАСС / EPA / NOUFAL IBRAHIM</p>

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © ТАСС / EPA / NOUFAL IBRAHIM

Сегодня утром эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован, заявил государственный министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.

"Его высочество госпитализирован сегодня утром после недомогания. Медицинские обследования показали, что состояние его здоровья стабильно", — говорится в сообщении министра, передаёт агентство KUNA.

В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского, предварительно, с инфарктом

В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского, предварительно, с инфарктом

А ранее Лайф сообщал, что экс-замсекретаря Совбеза России Владимира Рубанова экстренно госпитализировали в Москве. Помощь медиков ему понадобилась из-за болей в груди.

Александра Мышляева
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