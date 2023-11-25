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25 ноября, 16:08

Бывший замсекретаря Совбеза Рубанов экстренно госпитализирован в Москве

<p>Экс-замсекретарь Совбеза России Владимир Рубанов. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NikolaySemTop</a></p>

Экс-замсекретарь Совбеза России Владимир Рубанов. Фото © Wikipedia / NikolaySemTop

Экс-замсекретаря Совбеза России Владимир Рубанов экстренно госпитализирован в Москве. Помощь медиков ему понадобилась из-за болей в груди.

Скорую вызвали родственники, сообщает Mash. Сам политик говорит, что боль в сердце у него не впервые. 79-летнего Рубанова доставили в одну из московских больниц.

Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали из-за ухудшения здоровья

Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали из-за ухудшения здоровья

А ранее Лайф сообщал, что бывший врио председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов был госпитализирован сразу после задержания. Экс-чиновник объявил о своей отставке "по состоянию здоровья". А после обысков у него дома и в региональном кабмине и последовавшего за этим задержания заявил, что ему необходима госпитализация из-за якобы проблем с сердцем.

Александра Мышляева
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