Бывший замсекретаря Совбеза Рубанов экстренно госпитализирован в Москве

Скорую вызвали родственники, сообщает Mash. Сам политик говорит, что боль в сердце у него не впервые. 79-летнего Рубанова доставили в одну из московских больниц.

А ранее Лайф сообщал, что бывший врио председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов был госпитализирован сразу после задержания. Экс-чиновник объявил о своей отставке "по состоянию здоровья". А после обысков у него дома и в региональном кабмине и последовавшего за этим задержания заявил, что ему необходима госпитализация из-за якобы проблем с сердцем.