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15 ноября, 14:29

Жаловался на боли в сердце: Экс-главу самарского Правительства госпитализировали сразу после задержания

SHOT: Экс-глава самарского кабмина Кудряшов госпитализирован после задержания

<p>Виктор Кудряшов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/samaroblast?ysclid=loyexbfx4d875287786&z=photo-116930_457243698/album-116930_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Правительства Самарской области</a></p>

Виктор Кудряшов. Обложка © VK / Пресс-служба Правительства Самарской области

Бывший врио председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов был госпитализирован сразу после задержания. Об этом сообщает SHOT.

Вчера, 14 ноября, экс-чиновник объявил о своей отставке "по состоянию здоровья". А после обысков у него дома и в региональном кабмине и последовавшего за этим задержания заявил, что ему необходима госпитализация из-за якобы проблем с сердцем. В настоящее время, по данным телеграм-канала, Кудряшов находится в больнице под охраной.

Накануне Лайф сообщал, что в доме Кудряшова прошли обыски по делу о превышении полномочий. Следствие полагает, что экс-чиновник вместе с коллегой из Минстроя перечислил около 200 миллионов рублей на строительство станции метро "Самарская", которая в итоге так и не появилась. Вечером того же дня Кудряшов и врио министра строительства Михаил Асеев были задержаны.

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Наталья Исакова
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