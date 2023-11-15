Жаловался на боли в сердце: Экс-главу самарского Правительства госпитализировали сразу после задержания

Бывший врио председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов был госпитализирован сразу после задержания. Об этом сообщает SHOT.

Вчера, 14 ноября, экс-чиновник объявил о своей отставке "по состоянию здоровья". А после обысков у него дома и в региональном кабмине и последовавшего за этим задержания заявил, что ему необходима госпитализация из-за якобы проблем с сердцем. В настоящее время, по данным телеграм-канала, Кудряшов находится в больнице под охраной.