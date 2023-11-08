Замглавы МВД Дагестана арестован по делу о взятках и превышении полномочий

Замглавы Министерства внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова арестовали до 2 января по делу о получении взяток и превышении полномочий. Лайф публикует видео из зала Басманного суда Москвы, который вынес это решение. Примечательно, что Исмаилов вину не признал.

Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов в зале Басманного суда Москвы. Видео © LIFE

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2024 года включительно", — отметили в суде.

При этом защита призывала отпустить Исмаилова под залог в размере пяти миллионов рублей. Адвокат Сергей Булаев отметил, что у замглавы МВД Дагестана четверо несовершеннолетних детей, и попросил суд о более мягкой мере пресечения. Он также рассказал, что при обыске изъяли наградной пистолет и служебное удостоверение.