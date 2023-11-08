Замглавы МВД Дагестана арестован по делу о взятках и превышении полномочий
Замглавы Министерства внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова арестовали до 2 января по делу о получении взяток и превышении полномочий. Лайф публикует видео из зала Басманного суда Москвы, который вынес это решение. Примечательно, что Исмаилов вину не признал.
Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов в зале Басманного суда Москвы. Видео © LIFE
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2024 года включительно", — отметили в суде.
При этом защита призывала отпустить Исмаилова под залог в размере пяти миллионов рублей. Адвокат Сергей Булаев отметил, что у замглавы МВД Дагестана четверо несовершеннолетних детей, и попросил суд о более мягкой мере пресечения. Он также рассказал, что при обыске изъяли наградной пистолет и служебное удостоверение.
Напомним, 7 ноября стало известно о том, что в Дагестане задержали заместителя главы МВД по республике Исмаилова. Также сообщалось о проходящих дома и на работе у силовика обысках. По данным следствия, Исмаилов получил взятки на сумму в один миллион 300 тысяч рублей. В деле есть ещё один фигурант — заместитель начальника Следственного управления МВД по Республике Дагестан полковник юстиции Далгат Абдулгапуров.
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