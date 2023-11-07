В Дагестане задержали заместителя главы МВД по республике
ТАСС: Задержан замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов
В Дагестане задержали замглавы МВД по республике Руфата Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, в настоящее время у задержанного проходят обыски как дома, так и на работе. О причинах задержания не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал, что суд вынес приговор бывшему заместителю главы Сахалинской области Дмитрию Федечкину. Против его было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он похитил почти три миллиона рублей, за что теперь ближайшие пять лет проведёт в исправительной колонии общего режима.
Shutterstock