В Дагестане задержали заместителя главы МВД по республике

В Дагестане задержали замглавы МВД по республике Руфата Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в настоящее время у задержанного проходят обыски как дома, так и на работе. О причинах задержания не сообщается.