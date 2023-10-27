Экс-замглавы Сахалинской области Федечкина приговорили к пяти годам колонии

Бывший заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин приговорён к пяти годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Такое решение вынес Южно-Сахалинский городской суд.

Как напомнили в прокуратуре региона, в период работы на посту замглавы региона он курировал СМИ, а ранее занимал должность директора ОАУ "Издательский дом "Губернские ведомости". Данное уголовное дело связано с растратой бюджетных средств именно в этом издательском доме.

"В суде установлено, что Федечкин с соучастниками в период с июня 2020 года по май 2021 года совершили хищение денежных средств областного автономного учреждения в сумме 2,9 млн рублей путём увеличения реальной цены договоров на оказание услуг по размещению рекламы на пассажирских автобусах", — уточнили в ведомстве.