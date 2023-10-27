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27 октября, 02:11

Экс-замглавы Сахалинской области Федечкина приговорили к пяти годам колонии

<p>Бывший заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин. Обложка © ТАСС / Вадим Ахметов</p>

Бывший заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин. Обложка © ТАСС / Вадим Ахметов

Бывший заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин приговорён к пяти годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Такое решение вынес Южно-Сахалинский городской суд.

Как напомнили в прокуратуре региона, в период работы на посту замглавы региона он курировал СМИ, а ранее занимал должность директора ОАУ "Издательский дом "Губернские ведомости". Данное уголовное дело связано с растратой бюджетных средств именно в этом издательском доме.

"В суде установлено, что Федечкин с соучастниками в период с июня 2020 года по май 2021 года совершили хищение денежных средств областного автономного учреждения в сумме 2,9 млн рублей путём увеличения реальной цены договоров на оказание услуг по размещению рекламы на пассажирских автобусах", — уточнили в ведомстве.

Решением суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать госдолжности сроком на два года. Его заместитель и руководитель коммерческой организации получили условные сроки.

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Ранее суд приговорил экс-замглавы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Бывшего чиновника признали виновным в хищении 954 миллионов рублей при проектировании красноярского метрополитена. Его задержали в июне 2022 года, после чего заключили под стражу. Бывший чиновник заключил сделку со следствием и пообещал сдать своих подельников.

Оксана Попова
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