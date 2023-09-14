Суд приговорил Олега Митволя к 4,5 года колонии общего режима

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил экс-замглавы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Бывшего чиновника признали виновным в хищении 954 миллионов рублей при проектировании красноярского метрополитена (ч.4 ст.159 УК РФ). Причём 771 миллион из них он должен будет вернуть. Срок Митволю предстоит отбывать в колонии общего режима.