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14 сентября, 10:35

Суд приговорил Олега Митволя к 4,5 года колонии общего режима

<p>Олег Митволь. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Олег Митволь. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил экс-замглавы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Олег Митволь в суде. Видео © Telegram / "Красноярск № 1"

Бывшего чиновника признали виновным в хищении 954 миллионов рублей при проектировании красноярского метрополитена (ч.4 ст.159 УК РФ). Причём 771 миллион из них он должен будет вернуть. Срок Митволю предстоит отбывать в колонии общего режима.

В Красноярске задержали двоих мужчин, вымогавших у Митволя около 100 млн рублей

В Красноярске задержали двоих мужчин, вымогавших у Митволя около 100 млн рублей

Напомним, Олега Митволя задержали в июне 2022 года, после чего заключили под стражу. Бывший чиновник заключил сделку со следствием и пообещал сдать своих подельников. В феврале 2023 года Митволя перевели в тюремную больницу с пневмонией, а через месяц — в красноярское СИЗО. Уже в начале июля суд решил смягчить ему меру пресечения, отправив под домашний арест. Обвинение запрашивало для Митволя 4 года и 9 месяцев.

Матвей Константинов
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