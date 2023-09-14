Обвинение запросило для Митволя почти 5 лет колонии по делу о хищении 900 млн

Обвинение попросило суд приговорить бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы по делу о хищении почти миллиарда рублей.

"Прошу суд признать Митволя Олега Львовича виновным <…>. Назначить ему наказание в виде 4 лет и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — заявил представитель обвинения в зале Железнодорожного районного суда в Красноярске.

Бывший чиновник признал вину в совершении преступления. Вместе с тем Митволь сообщил, что у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем из-за не оказанной в СИЗО помощи. Он отметил, что ещё на момент заключения был совершенно здоров, а теперь чувствует себя намного хуже — появилась опухоль в средостении размером семь на три сантиметра.