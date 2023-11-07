Названа причина обысков и задержания замглавы МВД Дагестана

В отношении заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело из-за дачи и получения взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по РД — начальника Следственного управления МВД по РД полковника юстиции Исмаилова Р.И.", — сказано в сообщении ведомства.

В деле есть ещё один фигурант — заместитель начальника Следственного управления МВД по Республике Дагестан полковник юстиции Далгат Абдулгапуров. Он тоже задержан.