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7 ноября, 14:03

Названа причина обысков и задержания замглавы МВД Дагестана

ФСБ: Замглавы МВД Дагестана Исмаилов задержан за взятку в особо крупном размере

<p>Полковник юстиции<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Руфат Исмаилов. Обложка © <a href="https://05.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/26413925" target="_blank" rel="noopener noreferrer">05.мвд.рф</a></p>

Полковник юстиции Руфат Исмаилов. Обложка © 05.мвд.рф

В отношении заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело из-за дачи и получения взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по РД — начальника Следственного управления МВД по РД полковника юстиции Исмаилова Р.И.", — сказано в сообщении ведомства.

В деле есть ещё один фигурант — заместитель начальника Следственного управления МВД по Республике Дагестан полковник юстиции Далгат Абдулгапуров. Он тоже задержан.

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Ранее сегодня стало известно о том, что в Дагестане задержали заместителя главы МВД по республике Исмаилова. Также сообщалось о проходящих дома и на работе у силовика обысках.

Юрий Лысенко
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