Названа причина обысков и задержания замглавы МВД Дагестана
ФСБ: Замглавы МВД Дагестана Исмаилов задержан за взятку в особо крупном размере
Полковник юстиции Руфат Исмаилов. Обложка © 05.мвд.рф
В отношении заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело из-за дачи и получения взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел по РД — начальника Следственного управления МВД по РД полковника юстиции Исмаилова Р.И.", — сказано в сообщении ведомства.
В деле есть ещё один фигурант — заместитель начальника Следственного управления МВД по Республике Дагестан полковник юстиции Далгат Абдулгапуров. Он тоже задержан.
Ранее сегодня стало известно о том, что в Дагестане задержали заместителя главы МВД по республике Исмаилова. Также сообщалось о проходящих дома и на работе у силовика обысках.