В России поймали фальшивомонетчиков, выпускавших до 2 млрд поддельных рублей в год

Сотрудники ФСБ совместно с МВД РФ задержали фальшивомонетчиков сразу в восьми российских регионах. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ и официальный представитель МВД Ирина Волк.

ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд рублей в год. Видео © T.me / МВД МЕДИА

По данным силового ведомства, преступная деятельность по изготовлению и оптовой реализации высококачественных поддельных купюр была пресечена в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Крыму и Дагестане. Фальшивые деньги распространялись с помощью курьеров.

Как уточнили в МВД, преступники организовали работу онлайн-магазина в Даркнете, через который за криптовалюту продавали криминальный товар. После успешной оплаты покупателям сообщали координаты, где расположены тайники и закладки. Известно, что организация начала заниматься преступной деятельностью ещё в августе 2018-го, за год объём производимых фальсификатов достигал примерно полутора-двух миллиардов рублей.