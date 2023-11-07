В России поймали фальшивомонетчиков, выпускавших до 2 млрд поддельных рублей в год
ФСБ и МВД поймали фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд рублей в год
Сотрудники ФСБ совместно с МВД РФ задержали фальшивомонетчиков сразу в восьми российских регионах. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ и официальный представитель МВД Ирина Волк.
ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд рублей в год. Видео © T.me / МВД МЕДИА
По данным силового ведомства, преступная деятельность по изготовлению и оптовой реализации высококачественных поддельных купюр была пресечена в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Крыму и Дагестане. Фальшивые деньги распространялись с помощью курьеров.
Как уточнили в МВД, преступники организовали работу онлайн-магазина в Даркнете, через который за криптовалюту продавали криминальный товар. После успешной оплаты покупателям сообщали координаты, где расположены тайники и закладки. Известно, что организация начала заниматься преступной деятельностью ещё в августе 2018-го, за год объём производимых фальсификатов достигал примерно полутора-двух миллиардов рублей.
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А ранее Лайф рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали хакера, который атаковал российские информационные сервисы. Известно, что действовал преступник по приказу украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена" по факту содействия спецслужбам другого государства.
T.me / МВД МЕДИА