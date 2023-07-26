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26 июля, 11:59

"Бешеный принтер" напечатал белгородцу 25 млн рублей прямо в квартире, но потратить их было не суждено

Житель Белгорода напечатал себе 25 млн рублей прямо в квартире

Житель Белгорода нашёл лёгкий, но незаконный способ сколотить капитал, и сам себе прямо в квартире напечатал 25 млн рублей. Проблемы у предприимчивого россиянина начались, когда он пытался расплатиться поддельными купюрами, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 37-летний мужчина из села Нижний Ольшанец в мае закупил оборудование для изготовления фальшивых банкнот и начал активно его использовать. Дома он стал печатать 5-тысячные купюры, на которые с помощью этой техники наносил защитную ленту, а водяные знаки делал при помощи самодельного станка.

"Бешеный принтер" было не остановить, и белгородец напечатал себе 25 миллионов рублей. Но, когда он пытался сбыть купюры, на него оперативно вышли полицейские. Цех накрыли, а поддельные рубли изъяли. Теперь против мужчины возбуждено дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Фальшивомонетчику грозит до 12 лет тюрьмы.

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А в марте в Дагестане выявили масштабное производство фальшивых купюр. За год фальшивомонетчики печатали более миллиарда рублей.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Любимов

Александра Вишнякова
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