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22 марта, 07:12

В Дагестане разоблачили фальшивомонетчиков, напечатавших миллиард поддельных рублей

ФСБ: В Дагестане разоблачено масштабное производство фальшивых банкнот по пять тысяч рублей

В Дагестане разоблачено масштабное производство фальшивых купюр по 5000 рублей. Об этом сообщает ФСБ РФ.

"Пресечена деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), специализирующегося на изготовлении и оптовой реализации поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что годовой объём изготовленных поддельных денег превысил миллиард рублей. Преступная группировка располагалась на территории Левашинского района. В её структуру входили подразделения, занимавшиеся сбытом крупных партий фальшивых купюр в разных регионах страны.

Ранее Лайф рассказывал, что жену российского учёного развели на 700 тысяч рублей, подменив купюры фальшивкой. Аферистка позвонила 82-летней женщине и, представившись сотрудницей Пенсионного фонда, напугала её новостью о якобы наступившем дефолте.

Обложка ©

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Никита Никонов
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