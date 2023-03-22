В Дагестане разоблачили фальшивомонетчиков, напечатавших миллиард поддельных рублей

В Дагестане разоблачено масштабное производство фальшивых купюр по 5000 рублей. Об этом сообщает ФСБ РФ.

"Пресечена деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), специализирующегося на изготовлении и оптовой реализации поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что годовой объём изготовленных поддельных денег превысил миллиард рублей. Преступная группировка располагалась на территории Левашинского района. В её структуру входили подразделения, занимавшиеся сбытом крупных партий фальшивых купюр в разных регионах страны.