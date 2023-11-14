В доме экс-главы самарского правительства проходят обыски по делу о превышении полномочий

В доме бывшего врио главы Правительства Самарской области Виктора Кудряшова проходят обыски. Как сообщает SHOT, чиновника, который во вторник, 14 ноября, внезапно ушёл в отставку, подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным телеграм-канала, следствие полагает, что Кудряшов вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей на проект компании "Волгатрансстрой-проект" по строительству станции метро "Самарская", которую потом передумали строить из-за якобы маленького расстояния между станциями. Силовиков очень интересует, куда делись почти две сотни бюджетных миллионов. Сегодня же Кудряшов внезапно объявил о своей отставке, причиной якобы стало состояние здоровья. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Виктор Кудряшов работал в областном правительстве с 2016 года в должности советника губернатора Самарской области. В 2017 году был назначен врио первого зампредседателя правительства региона, а в 2018-м — первым зампредседателя Правительства Самарской области. В 2019 году его утвердили на должность первого вице-губернатора – председателя правительства региона.