Регион

Уведомления отключены

14 ноября, 19:04

Экс-главу самарского правительства задержали в день ухода в отставку, пишут СМИ

РИА "Новости": Экс-главу Правительства Самарской области Кудряшова задержали

<p>Виктор Кудряшов. Обложка © <a href="https://www.samregion.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Самарской области</a></p>

Виктор Кудряшов. Обложка © Правительство Самарской области

Бывший врио председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и врио министра строительства Михаил Асеев задержаны во вторник, 14 ноября, после обысков в региональном кабмине. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Их действительно задержали", — сказал собеседник агентства.

Отметим, что официальной информации о задержании чиновника на момент публикации материала не поступало.

Замглавы МВД Дагестана арестован по делу о взятках и превышении полномочий

Замглавы МВД Дагестана арестован по делу о взятках и превышении полномочий

Ранее Лайф сообщал, что в доме Кудряшова прошли обыски по делу о превышении полномочий. Следствие полагает, что чиновник вместе с коллегой из Минстроя перечислил около 200 миллионов рублей на строительство станции метро "Самарская", которая в итоге так и не появилась. Сегодня же Кудряшов внезапно объявил о своей отставке, причиной якобы стало состояние здоровья.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров