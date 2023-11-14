Экс-главу самарского правительства задержали в день ухода в отставку, пишут СМИ

Бывший врио председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и врио министра строительства Михаил Асеев задержаны во вторник, 14 ноября, после обысков в региональном кабмине. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

Ранее Лайф сообщал, что в доме Кудряшова прошли обыски по делу о превышении полномочий. Следствие полагает, что чиновник вместе с коллегой из Минстроя перечислил около 200 миллионов рублей на строительство станции метро "Самарская", которая в итоге так и не появилась. Сегодня же Кудряшов внезапно объявил о своей отставке, причиной якобы стало состояние здоровья.