Пахмутова впала в сильную депрессию после смерти Добронравова

Народная артистка СССР и композитор Александра Пахмутова впала в серьёзную депрессию после смерти супруга — поэта-песенника Николая Добронравова. Как рассказали SHOT в её окружении, 93-летняя легенда советской музыки плачет каждый день и говорит, что больше "никому не нужна".

Родственники пытаются помочь Александре Николаевне справиться с депрессией и окружают её заботой. Сейчас с ней рядом постоянно находятся две сиделки и помощник, навещает подруга. Настроение Александре Николаевне поднимают только воспоминания о муже — каждый день она слушает их совместные песни, смотрит фотографии и рассказывает, как сильно любила Николая Николаевича.