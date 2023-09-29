Пахмутова впала в сильную депрессию после смерти Добронравова
Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Народная артистка СССР и композитор Александра Пахмутова впала в серьёзную депрессию после смерти супруга — поэта-песенника Николая Добронравова. Как рассказали SHOT в её окружении, 93-летняя легенда советской музыки плачет каждый день и говорит, что больше "никому не нужна".
Родственники пытаются помочь Александре Николаевне справиться с депрессией и окружают её заботой. Сейчас с ней рядом постоянно находятся две сиделки и помощник, навещает подруга. Настроение Александре Николаевне поднимают только воспоминания о муже — каждый день она слушает их совместные песни, смотрит фотографии и рассказывает, как сильно любила Николая Николаевича.
Пахмутова и Добронравов были по-настоящему одним целым, они прожили в счастливом браке 67 лет, были неразлучны и в семье, и в творчестве. В соавторстве ими написано множество известных песен. В их числе легендарные композиции "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей" и многие другие.
Напомним, 17 сентября советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Николая Николаевича похоронили на Новодевичьем кладбище 20 сентября. Как рассказывал позже народный артист Лев Лещенко, Александра Пахмутова держится стойко. Она нашла в себе силы обзвонить всех, кто был с ней в трудный момент, и поблагодарить их.