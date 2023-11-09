Путин поздравил Пахмутову словами о всенародной любви к её творчеству

Напомним, 17 сентября текущего года Пахмутову потрясло горе: на 95-м году жизни скончался её супруг, поэт Николай Добронравов, с которым они прожили вместе 67 лет. Как рассказывали позже в окружении звёздной четы, после смерти мужа Александра Николаевна впала в сильную депрессию. Настроение легенде советской музыки поднимают только воспоминания о Добронравове — каждый день она слушает их совместные песни, смотрит фотографии и рассказывает, как сильно любила Николая Николаевича.