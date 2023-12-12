Певице Наталье Штурм вызвали скорую после удара головой о багажник чужого авто

Певице Наталье Штурм вызвали скорую помощь. По данным SHOT, накануне вечером неподалёку от собственного дома на Красноармейской улице артистка случайно ударилась головой об открытый багажник чужой машины. Удар был такой силы, что Наталье понадобилась помощь медиков.

У 57-летней исполнительницы хита "Школьный роман" диагностировали сильную гематому, но от госпитализации она отказалась.

По информации SHOT, несколько дней назад дочь Натальи Штурм чуть не погибла в пожаре, который произошёл в квартире в подмосковном районе Ильинские Луга. С отравлением угарным газом её доставили в больницу.