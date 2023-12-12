Певице Наталье Штурм вызвали скорую после удара головой о багажник чужого авто
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Певице Наталье Штурм вызвали скорую помощь. По данным SHOT, накануне вечером неподалёку от собственного дома на Красноармейской улице артистка случайно ударилась головой об открытый багажник чужой машины. Удар был такой силы, что Наталье понадобилась помощь медиков.
У 57-летней исполнительницы хита "Школьный роман" диагностировали сильную гематому, но от госпитализации она отказалась.
По информации SHOT, несколько дней назад дочь Натальи Штурм чуть не погибла в пожаре, который произошёл в квартире в подмосковном районе Ильинские Луга. С отравлением угарным газом её доставили в больницу.
Ранее Лада Дэнс впервые появилась на ТВ после страшной аварии. ДТП с её участием произошло 5 августа: певица получила черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибленную рану лба. Ей даже пришлось сделать несколько операций на лице.