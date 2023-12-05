Лайф публикует видео с места ДТП в Москве с участием Genesis певца Трофима

По данным SHOT, самого артиста в иномарке не было. Музыкант в настоящее время находится на гастролях в Новом Уренгое, где завтра у него состоится концерт. В машине Трофима был только его водитель. ДТП обошлось без пострадавших. Какие повреждения получила иномарка певца, не сообщается.