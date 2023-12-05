Лайф публикует видео с места ДТП в Москве с участием Genesis певца Трофима
Водитель Трофима попал в ДТП на его Genesis в Москве, пока он был на гастролях
Певец Трофим. Обложка © ТАСС / Александра Мудрац
Белый автомобиль Genesis певца Трофима (Сергей Трофимов) попал в ДТП в Новой Москве. Машина артиста столкнулась с Volkswagen Tiguan на 1-й Ватутинской улице.
Водитель Трофима попал в ДТП на его Genesis в Москве. Видео © SHOT
По данным SHOT, самого артиста в иномарке не было. Музыкант в настоящее время находится на гастролях в Новом Уренгое, где завтра у него состоится концерт. В машине Трофима был только его водитель. ДТП обошлось без пострадавших. Какие повреждения получила иномарка певца, не сообщается.
А ранее в серьёзное ДТП попала певица Лада Дэнс. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму, а также ушибленную рану лба. В процессе лечения звезде даже потребовалось несколько операций на лице. Артистка уже вернулась на сцену, правда, первое выступление провела на обезболивающих.