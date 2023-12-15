"Когда я нужен": Боярский рассказал о своём идеальном утре

Народный артист России Михаил Боярский в интервью рассказал, какое утро считает лучшим. 73-летний актёр воспитывает внуков, поэтому его день начинается довольно рано.

Боярский рассказал о своём лучшем утре. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Просыпаюсь я с внуками, завтракаем, и все разъезжаются: кто в школу, кто в детский сад. Моё самое любимое утро — когда я нужен детям и внукам. Считаю, что это моё основное занятие и огромное счастье [быть заботливым дедушкой]", — отметил он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

В интервью зашла речь и о профессиональной жизни актёра. Боярский подчеркул, что долго не мог устроиться в театр. На пробах ему постоянно что-то обещали, но не делали этого.