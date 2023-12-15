"Когда я нужен": Боярский рассказал о своём идеальном утре
Боярский: Моё самое любимое утро — когда я нужен детям и внукам
Народный артист России Михаил Боярский в интервью рассказал, какое утро считает лучшим. 73-летний актёр воспитывает внуков, поэтому его день начинается довольно рано.
Боярский рассказал о своём лучшем утре. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Просыпаюсь я с внуками, завтракаем, и все разъезжаются: кто в школу, кто в детский сад. Моё самое любимое утро — когда я нужен детям и внукам. Считаю, что это моё основное занятие и огромное счастье [быть заботливым дедушкой]", — отметил он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
В интервью зашла речь и о профессиональной жизни актёра. Боярский подчеркул, что долго не мог устроиться в театр. На пробах ему постоянно что-то обещали, но не делали этого.
"Как-то подыгрывал одному актёру в Театре Ленсовета, и Игорь Петрович [Владимиров] спросил, почему я не играю, и попросил зайти к нему. После того как я спел ему несколько песен из "Бременских музыкантов", он взял меня в состав", — рассказал артист, добавив, что играет там уже более полувека.
Ранее Михаила Боярского госпитализировали в реанимацию Мариинской больницы в Петербурге с подозрением на инфаркт. Когда диагноз не подтвердился, актёра перевели в палату кардиологии. 4 декабря стало известно о том, что Боярского выписали.
ТАСС / Замир Усманов