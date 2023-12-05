Катя Лель тайно развелась со своим "мармеладным" после 15 лет брака
Певица Катя Лель тайно развелась с мужем Игорем Кузнецовым спустя 15 лет брака
Прославившаяся на весь мир своим хитом "Мой мармеладный" российская певица Катя Лель тайно развелась с мужем Игорем Кузнецовым спустя 15 лет брака. Бизнесмен является отцом её 14-летней дочери.
Певица и бизнесмен познакомились на частной вечеринке 18 лет назад, однако брак заключили только спустя три года. Лель вспоминает, что Кузнецов "сразил её своей решительностью и оригинальностью".
В последние годы звёздная пара перестала мелькать в светской хронике. А в недавней телепрограмме исполнительница намекнула: "чтобы найти нового космического партнёра, мы должны закрыть старую дверь, поблагодарив за всё", передаёт "Стархит".
На развод подала сама Катя Лель. Спустя месяц его зарегистрировал один из мировых участков Тверского района. Расставание, по информации издания, прошло тихо и без скандалов. Отмечается, что между бывшими супругами не возникало споров по поводу совместно нажитого имущества и общей дочери Эмилии. Лель и Кузнецов продолжат воспитывать девочку вместе.
Напомним, недавно в "Тиктоке" появился популярный у иностранцев тренд с танцами под песню Кати Лель "Мой мармеладный": девушки в мехах и шапках-ушанках пытаются повторить слова из хита нулевых, однако выговорить у них, разумеется, получается только "муа-муа". Сама Лель пришла в восторг от тренда, отметив, что это показывает Россию и является победой нашей страны. А, по словам автора хита Максима Фадеева, успех "мармеладного" говорит о нежелании отменять нашу культуру. А ранее группа "Фабрика" раскрыла секрет неожиданной популярности песни "Мой мармеладный" Кати Лель.
Сергей Фадеичев / ТАСС