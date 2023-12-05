Катя Лель тайно развелась со своим "мармеладным" после 15 лет брака

Прославившаяся на весь мир своим хитом "Мой мармеладный" российская певица Катя Лель тайно развелась с мужем Игорем Кузнецовым спустя 15 лет брака. Бизнесмен является отцом её 14-летней дочери.

Певица и бизнесмен познакомились на частной вечеринке 18 лет назад, однако брак заключили только спустя три года. Лель вспоминает, что Кузнецов "сразил её своей решительностью и оригинальностью".

В последние годы звёздная пара перестала мелькать в светской хронике. А в недавней телепрограмме исполнительница намекнула: "чтобы найти нового космического партнёра, мы должны закрыть старую дверь, поблагодарив за всё", передаёт "Стархит".