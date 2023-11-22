Хит Кати Лель про "джагу-джагу" вошёл в топ на Spotify

Песня российской исполнительницы Кати Лель "Мой мармеладный" стала одной из самых популярных композиций на сегодняшний день по версии мирового чарта "50 вирусных трендов" (Viral 50) в стриминговом сервисе Spotify. Об этом сообщила сама артистка в своём телеграм-канале.

Скриншот чарта "50 вирусных трендов" Spotify. Фото © Telegram / Katya Lel

"Песня "Мой мармеладный" на русском языке сегодня стремительно ворвалась на третье место мирового чарта!" — отметила Лель и поблагодарила автора хита Максима Фадеева.

Примечательно, что сначала песня завирусилась в зарубежном TikTok. Пользователи сервиса начали записывать короткие видеоролики под хит Кати Лель, напевая "джага-джага" в меховых шубах. Исполнительница рассказала, что узнала о популярности песни от своей дочери. Артистка назвала происходящее "чудом и вселенской фантастикой".

"Песне 20 лет. Это невероятно, какое-то чудо. Это просто вселенская фантастика! Благодарю за это каждого, кто поддерживает нас! Вы не представляете, как бесценна поддержка России, россиян, когда иностранцы из разных стран надевают на себя меховые шапки, шубы, произнося русские слова, интересуясь, что они означают, привлекая внимание к русскому языку. Это очень важно в наше время", — рассказала Лель NEWS.ru.