"Олицетворение России": Катя Лель ликует после танцев иностранцев в шубах под "Мой мармеладный"

Российская певица Катя Лель очень обрадовалась недавнему появлению в TikTok тренда, где иностранцы танцуют под песню 2004 года "Мой мармеладный" в шапках-ушанках и шубах. Артистка заявила, что всё это олицетворяет РФ и является победой нашей страны. Она подчеркнула, что обязательно сама снимет видео.

Иностранцы отрываются под песню Кати Лель спустя 20 лет после релиза. Видео © TikTok / lina.griego, grissy_

"Круто! Это олицетворение России, это суть России. Радуюсь, что это связано с миром моды, с олицетворением России, страны во всём её проявлении. Я счастлива, что я патриот своей страны. Это победа, российская победа", — отметила Лель в беседе с "Газетой.ru".

Иностранцы отрываются под песню Кати Лель спустя 20 лет после релиза. Видео © TikTok / melisaahnc, vero.sofff

Певица рассказала, что в последние дни из-за завирусившихся роликов ей стали звонить из Австралии, Германии, Парижа и Дубая. Рассуждая о том, почему танцы под её песню стали трендом, Лель отметила, что это энергия звука.

"Сейчас всё, что происходит и будет происходить в мире, — это на вибрациях энергии. Я безумно счастлива, что это происходит в моей жизни", — сказала артистка.