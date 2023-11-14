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14 ноября, 17:43

"Олицетворение России": Катя Лель ликует после танцев иностранцев в шубах под "Мой мармеладный"

Катя Лель: Тренд с песней "Мой мармеладный" в TikTok — победа России

Российская певица Катя Лель очень обрадовалась недавнему появлению в TikTok тренда, где иностранцы танцуют под песню 2004 года "Мой мармеладный" в шапках-ушанках и шубах. Артистка заявила, что всё это олицетворяет РФ и является победой нашей страны. Она подчеркнула, что обязательно сама снимет видео.

Иностранцы отрываются под песню Кати Лель спустя 20 лет после релиза. Видео © TikTok / lina.griego, grissy_

"Круто! Это олицетворение России, это суть России. Радуюсь, что это связано с миром моды, с олицетворением России, страны во всём её проявлении. Я счастлива, что я патриот своей страны. Это победа, российская победа", — отметила Лель в беседе с "Газетой.ru".

Иностранцы отрываются под песню Кати Лель спустя 20 лет после релиза. Видео © TikTok / melisaahnc, vero.sofff

Певица рассказала, что в последние дни из-за завирусившихся роликов ей стали звонить из Австралии, Германии, Парижа и Дубая. Рассуждая о том, почему танцы под её песню стали трендом, Лель отметила, что это энергия звука.

"Сейчас всё, что происходит и будет происходить в мире, — это на вибрациях энергии. Я безумно счастлива, что это происходит в моей жизни", — сказала артистка.

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Как писал Лайф, видео под "Мой мармеладный" каким-то продуманным сюжетом не отличаются. Молодые девушки одеваются в меха и пытаются попасть губами в русские слова. Однако ожидаемо выговорить у них получается разве что "муа-муа" — с этим проблем у иностранок нет.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Осипов
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