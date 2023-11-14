Тысячи иностранцев отрываются под песню Кати Лель спустя 20 лет после релиза

Когда вы в последний раз слышали легендарную песню Кати Лель "Мой мармеладный"? Трек вышел в 2004 году, пару лет играл из каждого утюга, но потом его можно было услышать разве что на сборниках в стиле "хиты нулевых". Но спустя почти 20 лет песня ожила, причём за границей — иностранные тиктокеры тысячами записывают ролики под неё. Не верите? Вот пара примеров.

Кадры из видео © TikTok / lina.griego, grissy_

Как и большинство роликов в соцсети, видео под "Мой мармеладный" каким-то продуманным сюжетом не отличаются. Молодые девушки одеваются в меха и пытаются попасть губами в русские слова. Но ожидаемо выговорить получается разве что "муа-муа" — с этим проблем у иностранок нет.

Кадры из видео © TikTok / melisaahnc, vero.sofff

Несмотря на то что мало кто понимает, о чём вообще поёт Катя Лель, все уверяют, что они полностью прочувствовали трек. Попытки повторить стиль русских девушек в период "гламурных нулевых" — тому подтверждение. Никогда не знаешь, что станет культурным наследием народа. В этот раз — полнейшая "джага-джага".