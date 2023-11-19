"Попробуй джага-джага": Как хит Кати Лель взорвал мировой TikTok Неожиданно в TikTok завирусилась российская песня "Мой мармеладный" Кати Лель, хештег mwah-mwah ("муа-муа") собрал больше 9 миллионов просмотров. Девушки надевают меха и пытаются петь на русском языке. 18 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock

Древний трек Кати Лель "Мой мармеладный" из 2004-го, автором которого является Максим Фадеев, неожиданно завирусился на Западе на волне противоборства с Россией и стал культурной фрондой. Теперь под "попробуй муа-муа, попробуй джага-джага" звёзды фешен-индустрии и топовые блогеры Америки пытаются попасть в слова этой звонкой русской белиберды.

Никто не мог предположить, что спустя практически 20 лет песня получит второе дыхание — и уже на Западе, в самый разгар "отмены" России по всем фронтам. Сейчас эта композиция попала в тренды мирового TikTok. Иностранные блогеры изображают россиянок, надев на себя шубы, меховые шапки и подобные изделия. И этот тренд быстро стал популярным у пользователей Сети. Снято уже более 60 тысяч роликов, которые набрали десятки миллионов просмотров. А у хештега mwah-mwah ("муа-муа") больше девяти миллионов просмотров.

Суть тренда

Интересно, что первыми под трек "Мой мармеладный" снимать ролики начали именно русскоязычные тиктокеры ещё в конце октября. Суть заключалась в том, чтобы с юмором показать, что "я не права" и за какой подарок готова простить предательство. Например, за услуги стоматолога или дом с видом на море. Но иностранцы переделали его на свой лад.

Видео © TikTok / Parristeel

Сначала зарубежные блогеры пытались повторить русскую речь, что уже вызвало интерес. А затем они стали облачаться в шубы и пародировать российских женщин. И именно этот сюжет полюбился многим. Его начали активно повторять, что и позволило песне "Мой мармеладный" выбиться в тренды мирового TikTok.

Кто-то оказался более креативным и снимался не в шубах, а в спортивных костюмах Adidas, которые у многих ассоциируются именно с россиянами и жителями Восточной Европы. Другие же, изображая русских женщин, крутят локоны, надевают солнцезащитные очки, берут в руки сумочки. Ведь многие россиянок считают модницами. Кому-то принёс миллионы просмотров просто перевод этой песни.

Реакция Кати Лель

До Кати Лель сразу же дошла информация о "новой жизни" её хита. Певица призналась, что теперь принимает поздравления от своих друзей, которые живут за границей.

Видео © t.me / MASH

"Я безумно счастлива, это радость большая. Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят эти два-три дня из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Все выкладывают. Я безумно счастлива, что это происходит в моей жизни. Мне это нереально приятно. Понимаю одно: это энергия звука. Сейчас всё, что происходит и будет происходить в мире, — на вибрациях энергии. Это круто! Это олицетворение России, это суть России. Я счастлива, что я патриот своей страны", — приводит слова певицы Газета.ru.

Лель добавила, что намерена сама снять ролик в шубе под свою песню, поддержав таким образом мировой тренд. Также певица призналась журналистам Mash, что в 2004 году записала англоязычную версию песни "Мой мармеладный", но продюсер Александр Волков не дал добро на это. Более того, из-за громкого конфликта с ним Лель лишилась шанса записать дуэт на эту песню с самой Шакирой.

Видео © t.me / MASH, © TikTok / not_a_basic_user

Не первый подобный случай

Конечно, такая популярность нашего хита в условиях отмены российской культуры в мировом сообществе приятно удивляет. Но это уже не первый случай. Ранее песни на русском и наших исполнителей уже покоряли TikTok.

В 2021-м трек группы Cheese People из Самары с названием Wake Up тоже оказался хитом в российском и зарубежном TikTok. Более того, он даже возглавил американский топ Spotify. В том же году на этой платформе взорвала все тренды песня "Моя голова винтом" Глеба Костромина из Ивановской области. А на русскоязычную песню рэперов Moreart и IHI из Казахстана "Я буду ***", которая тоже завирусилась, ролик снял даже телеведущий Гордон Рамзи, известный по кулинарным шоу.

В 2020-м многие выкладывали видео спальных районов под мрачную песню "Судно" белорусской группы "Молчат дома". В 2023 году неожиданно взлетела в TikTok песня "Капибара" известного лишь в узких кругах музыканта Алексея Плужникова. Больше 40 миллионов просмотров набрал самый популярный ролик под его композицию.

Авторы Кира Громова