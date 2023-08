5 самых любимых романсов СССР, которые стали культовыми и их перепели на Западе

Романс "Я спросил у ясеня"

Романс "Я тебя никогда не забуду!"

Романс из ледяной России: "Дорогой длинною"

"Цыганская" Владимира Высоцкого

Романс "Нет, только тот, кто знал" Петра Чайковского

В 1944 году в США на экраны вышел фильм None but the Lonely Heart, который сразу сделал романс популярным. В США эту мелодию так полюбили, что иногда стали "забывать" ставить авторство Чайковского, уже считая её "своей".