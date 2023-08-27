5 самых любимых романсов СССР, которые стали культовыми и их перепели на Западе Оглавление Романс "Я спросил у ясеня" Романс "Я тебя никогда не забуду!" Романс из ледяной России: "Дорогой длинною" "Цыганская" Владимира Высоцкого Романс "Нет, только тот, кто знал" Петра Чайковского Какие советские романсы стали на Западе популярны и почему их раньше с удовольствием пели, а теперь запрещают нам слушать! 34484 34484 Барбара Брыльска в роли Нади; Николай Караченцов в роли графа Резанова и Елена Шанина в роли Кончиты в сцене из спектакля "Юнона и Авось"; актёр Владимир Высоцкий. Обложка © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kino-teatr.ru, © ТАСС / Олег Иванов / Фотохроника ТАСС

Русская музыка всегда была очень популярна на Западе. Часто западные музыканты просто брали чужую музыку и либо исполняли песни прямо на русском, либо придумывали свои слова на английском. Многие русские мелодии в XX веке буквально "пошли в народ". Это были и "Очи чёрные", и "Признайся мне", и несравненный романс "Бубенцы", автором которого стал русский эмигрант Владимир Бакалейников. Но особенная любовь западных музыкантов к русским романсам пришлась на советский период.

Романс "Я спросил у ясеня"

Стихи к этому прекрасному романсу из телефильма "Ирония судьбы", который был знаком каждому жителю СССР, были написаны в далёкие 1930-е годы. Автором строк был поэт и драматург Владимир Киршон. У этого человека были весьма сложные отношения с советской властью: он её страстно любил и верно ей служил вплоть до того, что писал доносы на собратьев по перу, а вот власть не отвечала ему взаимностью. И в 1937 году его расстреляли. Известно, что уже в заключении Киршон дважды писал письма Сталину, но ответа так и не получил — Сталин считал его неважным драматургом.

Строки лирического стихотворения Киршона ожили в 1975 году в процессе создания фильма режиссёром Эльдаром Рязановым. Музыку к ним написал советский композитор Микаэл Таривердиев, а исполнил романс Сергей Никитин. Успех у песни был феноменальный: каждый влюблённый советский мужчина хоть раз в жизни шептал в отчаянии строки из романса.

А в 2020 году эта песня вдруг стала модной в Италии. Её в качестве благодарности русским за помощь во время пандемии ковида перепел молодой итальянский музыкант Giorgio Stammati. Правда, насколько слова соответствуют стихам Киршона, без знания языка не понять. Но музыка та же самая, нота в ноту, и голос прекрасен!

Романс "Я тебя никогда не забуду!"

Романс из бессмертной рок-оперы "Юнона и Авось" на слова Андрея Вознесенского и музыку Алексея Рыбникова был уже в XXI веке перепет музыкантом из Британии Кеном Хенсли.

В 2002 году этот рок-музыкант и участник группы Uriah Heep приехал в Россию, где ему в руки попала запись рок-оперы. Хенсли был так потрясён романсом "Я тебя никогда не забуду", что создал на его основе свою композицию, которую так и назвал — Romans. Композиция должна была войти в мюзикл, который Хенсли хотел написать по мотивам рок-оперы, но планы не сбылись, и Romans остался одиночным произведением.

Надо сказать, что "Романс" Хенсли, хоть и был написан на основе музыки Рыбникова, всё же стал самостоятельным произведением. А вот в 2018 году этот романс, да ещё на русском языке, записал француз Laurent Ban (Лоран Бан) — молодой музыкант, специализирующийся на французских и итальянских мюзиклах.

Романс из ледяной России: "Дорогой длинною"

Известный русский романс "Дорогой длинною" был написан в 1924 году молодым композитором Борисом Фоминым на слова поэта Константина Подревского. Одним из известных исполнителей песни за рубежом стал Александр Вертинский. Видимо, кто-то из эмигрантов и привёз его в США, где в 1950-х годах фолк-музыкант Юджин Раскин взял да и оформил на романс авторские права. Песню он назвал "Вот это были денёчки!" и снабдил её словами собственного сочинения.

Позже романс услышал знаменитый участник группы "Битлз" Пол Маккартни и выбрал его для дебюта молоденькой английской певички Мэри Хопкин, которую продюсировал. И песня буквально "выстрелила", став хитом. Она полтора месяца занимала первое место в английском Singles Charts, а в США добралась до второго места в Billboard Hot 100. Кто её только не исполнял после этого! Даже Далида и Сэнди Шой.

Настоящие авторы песни были к этому времени мертвы. Борис Фомин скончался в нищете и безвестности в 1948 году, а Подревского затравили, он сошёл с ума и умер ещё раньше — в 1930-м. Поистине музыка вечна, как и страдания истинного художника.

"Цыганская" Владимира Высоцкого

Ох, сколько душ и сердец рвалось в советской России под песню Владимира Высоцкого "Кони привередливые"! Этот цыганский романс был написан поэтом в 1972 году для кинофильма "Земля Санникова", но в фильм не вошёл, так как само участие Высоцкого в съёмках в роли офицера Крестовского не состоялось.

Популярность в СССР у песни была просто бешеная. И недаром: многие чувствовали нравственную духоту в советском обществе. Благодаря яркой цыганской мелодии романс стал популярным и на Западе. Уже в 1976 году в канадском Монреале на студии Андре Перри романс был записан для составного альбома продюсера Жиля Тальбо. А в 1977 году французская компания RCA Victor записала песню на французском. Она называлась Les Chevaux — "Лошадь". В 1979 году песню исполнила польская певица Марыля Родович.

"Привередливые кони" оказались рекордсменом: они были переведены на 50 языков, в том числе на болгарский, иврит, китайский и финский. На норвежском "Коней" исполнил певец Йорн Сиверн Эмерли, а на немецком — Райнхолд Андерт. В 1977 году романс исполнил итальянский певец Ligabue. Композиция называлась Variazioni Su Temi Tzigani — "Вариации на цыганские темы". В общем, знай наших!

Романс "Нет, только тот, кто знал" Петра Чайковского

Не только советские романсы обрели популярность на Западе. Большой любовью там и сейчас пользуется "Нет, только тот, кто знал" Петра Чайковского на слова из Гёте в переводе Льва Мея. Этот романс во всём мире считают вершиной русской лирики. Чайковский написал его в 1869 году и посвятил певице Алине Хвостовой. Он принёс ей перед концертом только что написанные ноты, Хвостова села к фортепьяно, наиграла мелодию... и песня ей не понравилась! Позже она одумалась и включила её в репертуар, но обиду Чайковский не забыл.

В 1944 году в США на экраны вышел фильм None but the Lonely Heart, который сразу сделал романс популярным. В США эту мелодию так полюбили, что иногда стали "забывать" ставить авторство Чайковского, уже считая её "своей".

Первым его в 1947 году перепел Фрэнк Синатра. В его исполнении романс назывался точно так же — None But the Lonely Heart. Затем его исполняли немецкие певцы Фриц Вундерлих и Элизабет Шварцкопф, знаменитый итальянец Пласидо Доминго и оперный певец из Мальты Джозеф Калея.

А в современной интерпретации романс исполнил скрипач из США Джошуа Белл. Правда, он по-своему "отомстил" русским за СВО — запретил нам в Интернете слушать эту композицию в его исполнении. Да и не надо. Ведь у нас есть сам Чайковский! А ещё Шостакович, Рахманинов, Мусоргский, Римский-Корсаков и другие композиторы. Да и исполнителями Господь Бог Россию не обидел.

Авторы Майя Новик