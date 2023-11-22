Фадеев объяснил, почему хит нулевых про "джагу-джагу" взрывает мировые чарты

Мировая популярность хита нулевых "Мой мармеладный" исполнительницы Кати Лель говорит о нежелании мирового сообщества отмены русской культуры. Об этом в телеграм-канале написал автор песни, продюсер Максим Фадеев.

Фадеев напомнил, что песня "Мой мармеладный" была написана в 2004 году, и вот спустя почти два десятилетия она вновь обрела мировую популярность. Сейчас хит расположился на пятой строчке в стриминговом музыкальном сервисе Spotify, на десятой в мировом топе Shazam и буквально разрывает TikTok. По мнению продюсера, объяснение этому явлению есть: таким образом люди во всём мире доказали, что не хотят отмены русской культуры.