Фадеев объяснил, почему хит нулевых про "джагу-джагу" взрывает мировые чарты
Фадеев: Успех песни Кати Лель за рубежом говорит о нежелании отмены культуры РФ
Композитор Максим Фадеев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Мировая популярность хита нулевых "Мой мармеладный" исполнительницы Кати Лель говорит о нежелании мирового сообщества отмены русской культуры. Об этом в телеграм-канале написал автор песни, продюсер Максим Фадеев.
Фадеев напомнил, что песня "Мой мармеладный" была написана в 2004 году, и вот спустя почти два десятилетия она вновь обрела мировую популярность. Сейчас хит расположился на пятой строчке в стриминговом музыкальном сервисе Spotify, на десятой в мировом топе Shazam и буквально разрывает TikTok. По мнению продюсера, объяснение этому явлению есть: таким образом люди во всём мире доказали, что не хотят отмены русской культуры.
"Именно сегодня, в условиях так называемой "отмены" всего русского, песня на русском языке взлетела в мировых чартах. Видимо, пришло время. Я всегда говорил, что однажды, благодаря нашей культуре, множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они её любят, что и доказал успех песни "Мой мармеладный" спустя 20 лет с момента её релиза", — написал композитор.
Лайф напоминает, что в ноябре этого года в TikTok появился тренд, где иностранцы танцуют под песню Кати Лель "Мой мармеладный". Молодые девушки в мехах и шапках-ушанках пытаются повторить слова из хита нулевых, но выговорить у них получается лишь фразу "муа-муа". Впрочем, сама российская певица пришла в восторг от нового тренда и заявила, что всё это олицетворяет Россию и является победой нашей страны.