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21 ноября, 22:06

Фадеев объяснил, почему хит нулевых про "джагу-джагу" взрывает мировые чарты

Фадеев: Успех песни Кати Лель за рубежом говорит о нежелании отмены культуры РФ

<p>Композитор Максим Фадеев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Композитор Максим Фадеев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Мировая популярность хита нулевых "Мой мармеладный" исполнительницы Кати Лель говорит о нежелании мирового сообщества отмены русской культуры. Об этом в телеграм-канале написал автор песни, продюсер Максим Фадеев.

Фадеев напомнил, что песня "Мой мармеладный" была написана в 2004 году, и вот спустя почти два десятилетия она вновь обрела мировую популярность. Сейчас хит расположился на пятой строчке в стриминговом музыкальном сервисе Spotify, на десятой в мировом топе Shazam и буквально разрывает TikTok. По мнению продюсера, объяснение этому явлению есть: таким образом люди во всём мире доказали, что не хотят отмены русской культуры.

"Именно сегодня, в условиях так называемой "отмены" всего русского, песня на русском языке взлетела в мировых чартах. Видимо, пришло время. Я всегда говорил, что однажды, благодаря нашей культуре, множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они её любят, что и доказал успех песни "Мой мармеладный" спустя 20 лет с момента её релиза", — написал композитор.

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Лайф напоминает, что в ноябре этого года в TikTok появился тренд, где иностранцы танцуют под песню Кати Лель "Мой мармеладный". Молодые девушки в мехах и шапках-ушанках пытаются повторить слова из хита нулевых, но выговорить у них получается лишь фразу "муа-муа". Впрочем, сама российская певица пришла в восторг от нового тренда и заявила, что всё это олицетворяет Россию и является победой нашей страны.

Оксана Попова
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