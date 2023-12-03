Группа "Фабрика" раскрыла секрет неожиданной популярности песни "Мой мармеладный" Кати Лель

Песня "Мой мармеладный" Кати Лель снова бьёт чарты из-за силы хита, считает группа "Фабрика". В беседе с порталом "Страсти" девушки признались, что не удивлены такой популярности 20-летней песни.

"Так же, как и у нас, песни заходят с первых нот. Это настоящие хиты. И это сила хита. Все хотят узнать её формулу, но её можно только создать. Это вовсе не удивительно, что "Мой мармеладный" на гребне волны", — поделились исполнительницы.