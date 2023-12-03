Группа "Фабрика" раскрыла секрет неожиданной популярности песни "Мой мармеладный" Кати Лель
"Фабрика" считает, что песня "Мой мармеладный" вновь популярна из-за силы хита
Песня "Мой мармеладный" Кати Лель снова бьёт чарты из-за силы хита, считает группа "Фабрика". В беседе с порталом "Страсти" девушки признались, что не удивлены такой популярности 20-летней песни.
"Так же, как и у нас, песни заходят с первых нот. Это настоящие хиты. И это сила хита. Все хотят узнать её формулу, но её можно только создать. Это вовсе не удивительно, что "Мой мармеладный" на гребне волны", — поделились исполнительницы.
Артистки отметили, что их песни могут повторить такой успех. Они считают, что у них есть много знаковых треков и в основном про любовь: "Не родись красивой" и "Малина". Девушки обожают свои песни, да и люди любят их композиции.
Напомним, недавно в TikTok появился популярный у иностранцев тренд с танцами под песню Кати Лель "Мой мармеладный": девушки в мехах и шапках-ушанках пытаются повторить слова из хита нулевых, однако выговорить у них, разумеется, получается только "муа-муа". Сама Лель пришла в восторг от тренда, отметив, что это показывает Россию и является победой нашей страны. А, по словам автора хита Максима Фадеева, успех "мармеладного" говорит о нежелании отменять нашу культуру.